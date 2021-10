Bari: agguato mafioso a due fratelli, nove indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato di Bari sta in queste ore eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare a carico di nove presunti capi e ritenuti affiliati al clan Parisi-Palermiti. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dell' omicidio aggravato dal metodo mafioso del 24enne Michele Walter Rafaschieri e del tentato omicidio del fratello Francesco Alessandro Rafaschieri, 34 anni, avvenuti nel quartiere Carbonara il 24 settembre del 2018. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terra' in Procura a Bari alle 10.30. (Ren)