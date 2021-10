Regno Unito: settembre 2021, vendite al dettaglio in calo dello 0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono diminuite dello 0,2 per cento a settembre, segnando il quinto mese di declino dopo il -0,6 per cento di agosto. Come riferisce l'emittente radio televisiva "Bbc", i settori maggiormente interessati dal declino della domanda sono quelli del non-alimentari. L'unico comparto ad aver sperimentato un incremento della domanda è quello dei carburanti, anche a causa dell'acquisto da panico dovuto all'offerta carente nelle stazioni di servizio. (Rel)