Austria-Moldova: presidente Sandu a Vienna, Chisinau è sulla strada delle riforme

- L'Austria è uno dei più importanti partner per lo sviluppo della Moldova, che è interessata a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione in aree di interesse comune. Lo ha affermato la presidente della Moldova, Maia Sandu, in visita ufficiale in Austria, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo austriaco, Alexander Van der Bellen. "Abbiamo avuto una discussione aperta e amichevole sulla situazione in Moldova, sulle relazioni bilaterali e sulle prospettive della nostra cooperazione nel contesto europeo. Abbiamo parlato delle grandi sfide che la Moldova deve affrontare, ma anche dei cambiamenti che ha attraversato negli ultimi dieci mesi. La nostra squadra è fermamente impegnata nella modernizzazione del Paese attraverso la lotta alla corruzione, la riforma della magistratura, il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e la creazione di opportunità economiche", ha detto la presidente. "I cittadini ci hanno dato un forte mandato per realizzare queste riforme nelle elezioni presidenziali e parlamentari. Abbiamo alcuni anni davanti a noi in cui possiamo costruire uno Stato forte" e una Moldova che sia una "casa accogliente per i suoi cittadini". Per raggiungere questo obiettivo, "abbiamo bisogno del supporto dei nostri partner", ha continuato Sandu. (segue) (Rob)