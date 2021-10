Austria-Moldova: presidente Sandu a Vienna, Chisinau è sulla strada delle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia nazionale per la Moldova dell'Agenzia austriaca per lo sviluppo (Ada) per gli anni 2021-2027 prevede un sostegno continuo allo sviluppo rurale, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla protezione ambientale, allo sviluppo dell'istruzione tecnica professionale. "Siamo anche interessati a osservare l'esperienza austriaca nel campo della sicurezza energetica e promuovere l'energia verde. Garantire la sicurezza energetica è una priorità per il governo di Chisinau ed è essenziale soprattutto ora, nelle condizioni della crisi del gas, che rischia di colpire drammaticamente la Moldova", ha dichiarato il capo dello Stato. "L'Austria è un Paese leader nel campo dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente. Vogliamo rafforzare la cooperazione in questi settori e spero che, durante questa visita, i ministeri competenti di Chisinau e Vienna stabiliscano un'agenda di lavoro congiunta più tempestiva. Allo stesso tempo, spero di poter continuare la collaborazione nel campo dell'agricoltura ecologica, dei sistemi di irrigazione e in altri settori correlati di interesse per il nostro Paese", ha detto Sandu. (Rob)