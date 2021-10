Usa: direzione Cdc approva dose di rinforzo per Pfizer-BioNTech, Moderna e J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rochelle P. Walensky, direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti, ha approvato la raccomandazione del Comitato di consulenza sulle pratiche di immunizzazione (Acip) riguardo alla somministrazione di una dose di richiamo dei vaccini contro il coronavirus per alcuni gruppi della popolazione. Una dose aggiuntiva viene dunque raccomandata, a distanza di almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, per i soggetti che hanno ricevuto un vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna di età superiore a 65 anni oppure maggiori di 18 ma con patologie o ricoverati in strutture di lunga degenza o che vivono in ambienti ad alto rischio. Per chi, invece, è stato vaccinato col preparato monodose Johnson & Johnson, circa 15 milioni di persone, viene raccomandata una seconda dose a distanza di almeno due mesi da quella inoculata. (segue) (Nys)