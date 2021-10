Usa: direzione Cdc approva dose di rinforzo per Pfizer-BioNTech, Moderna e J&J (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le raccomandazioni dei Cdc consentono anche la scelta della vaccinazione eterologa, nelle varie combinazioni possibili. “Le evidenze mostrano che tutti e tre i vaccini anti Covid autorizzati negli Stati Uniti sono sicuri, come dimostrato dalle oltre 400 milioni di dosi di vaccino già somministrate. E sono tutti altamente efficaci nel ridurre il rischio di malattie gravi, ospedalizzazione e morte, anche in presenza della variante Delta, ampiamente diffusa”, ha dichiarato Walensky in un comunicato. La nota sottolinea anche che più di 65 milioni di statunitensi non sono ancora vaccinati, ponendo se stessi, i loro familiari e le persone che frequentano nella comunità in una condizione di vulnerabilità. (Nys)