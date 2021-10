Congo-Kinshasa: studenti prendono d'assalto il parlamento per chiedere aumento stipendi degli insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di studenti hanno preso d'assalto il parlamento della Repubblica democratica del Congo (Rdc) per chiedere stipendi più alti per i loro insegnanti. Lo riferisce il sito dell'emittente "Radio Okapi", precisando che una protesta simile si è svolta presso il municipio della città orientale di Beni, nella regione del Nord Kivu. Rivolgendosi agli studenti, il primo vicepresidente dell'Assemblea, Jean-Marc Kabunda, ha esortato gli studenti a tornare a casa dicendo che quella non era la loro battaglia: "Non appartenete alla strada, appartenete alla scuola e se non siete a scuola, dovreste essere a casa", ha detto. Gli insegnanti congolesi sono in sciopero dal 4 ottobre scorso, ovvero dall'inizio dell'anno scolastico, chiedendo - tra le altre cose - un aumento di stipendio e un'età pensionabile più bassa. Il governo, da parte sua, ha accusato i leader dei gruppi religiosi, che amministrano la maggior parte delle scuole primarie, di essere dietro le proteste, accuse respinte al mittente dai diretti interessati. (Res)