Regno Unito: Banca d'Inghilterra, inflazione potrebbe arrivare a 5 per cento a inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel Regno Unito potrebbe arrivare al 5 per cento entro l'inizio del 2022, secondo il direttore economico della Banca d'Inghilterra (BoE), Huw Pill . Come riferisce il quotidiano "Financial Times", Pill ha affermato che la Banca centrale britannica si riserverà il diritto di decidere se alzare i tassi di interesse direttamente a novembre, senza però comunicare quale sarà la sua personale decisione in merito. Nonostante l'inflazione sia scesa al 3,1 per cento a settembre, la BoE aveva già previsto una risalita al 4 per cento entro la fine dell'anno. Tuttavia, il livello generale dei prezzi potrebbe tornare a risalire. "Non sarei sorpreso se vedessimo il tasso d'inflazione raggiungere il 5 per cento. Questo mette la banca centrale in una posizione davvero scomoda, visto che l'indicatore dovrebbe essere del 2 per cento", dichiarato Pill. (Rel)