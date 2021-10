Russia: almeno 16 vittime in esplosione fabbrica di polveri da sparo nei pressi di Ryazan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione avvenuta in seguito ad un incendio in un laboratorio di polvere da sparo nei pressi della città russa di Ryazan ha causato 16 vittime, mentre un ferito è attualmente ricoverato in ospedale. Lo riporta l'agenzia di stampa russa "Interfax", citando una fonte nell'industria della difesa. Tra le versioni più accreditate sulle cause dell'incidente, vi è la violazione di procedure tecniche, mentre secondo il ministero delle Situazioni di emergenza, l'incendio è stato circoscritto e non vi sarebbe alcuna minaccia per la popolazione. (Rum)