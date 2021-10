Spagna: sostegno dei partiti indipendentisti a legge bilancio 2022 è ancora incerto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo non si è ancora assicurato il sostegno fondamentale dei partiti indipendentisti baschi e catalani per l'approvazione della prossima legge di bilancio il cui progetto di legge è stato presentato nei giorni scorsi. Come riferisce il quotidiano "El Pais", la prossima settimana si registreranno gli emendamenti alla totalità del bilancio e l'esecutivo non può contare con certezza sul voto a favore del Partito nazionalista basco (Pnv), Eh Bildu e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) che invece lo avevano sostenuto lo scorso anno. Il Pnv e Erc hanno lamentano apertamente la mancanza di "contatti seri" e di "scambi di documenti", evidenziando che il loro voto "non è assicurato". Fonti del gruppo parlamentare Eh Bildu al Congresso dei deputati, la Camera bassa del parlamento) hanno spiegato che i negoziati con il governo e il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "continuano come al solito, con totale normalità" dopo le polemiche provocate dalle parole di Arnaldo Otegi. Il leader di Eh Bildu, infatti, aveva affermato che il suo partito avrebbe votato a favore del bilancio se ciò servirà a far uscire dal carcere i 200 prigionieri dell'ex organizzazione terroristica indipendentista basca Eta. Da Eh Bildu hanno garantito che la questione dei detenuti e dei loro possibili benefici penitenziari "non fa parte dell'agenda da discutere" per il bilancio 2022, che si concentrerà di nuovo, come l'anno scorso, sui "miglioramenti sociali ed economici". Il Pnv, da parte sua, ha affermato che fino a questo momento non c'è nessun accordo con il governo e la possibilità di presentare un emendamento al bilancio nella sua totalità "è sul tavolo". (Spm)