Expo 2020: antiquario "salva" il Padiglione dell'Afghanistan

- Da Vienna a Dubai, l'antiquario afgano Mohamed Omar Rahimi ha trasportato i suoi beni più preziosi dal suo Paese d'origine e ha assunto l’onere di organizzare il padiglione dell'Afghanistan all'Expo 2020 a Dubai, per salvare l'opportunità di mostrare un'immagine diversa della sua patria oggi controllata dai talebani. Il Padiglione afgano, lontano da scene di guerra e distruzione, espone 300 oggetti della collezione privata di pugnali, tappeti, oggetti d'antiquariato, lapislazzuli e zafferano di Rahimi. "È mio dovere come afghano. Siamo molto felici di aprire la mostra dell’Afghanistan", ha detto Rahimi. "Quando il regime è cambiato in Afghanistan e il governo afghano è crollato, gli organizzatori della mostra hanno deciso di trasformare il padiglione in un padiglione per il popolo afghano", aggiunge l'antiquario, in dichiarazione alla stampa. Il padiglione mostra le diverse culture dell'Afghanistan e le mostre includono abiti tradizionali di diverse regioni, tappeti tessuti a mano e lo strumento musicale ad arco rebab. Rahimi ha contattato gli organizzatori dopo aver appreso che il padiglione non avrebbe aperto dopo che il Paese è caduto in mano ai talebani. "Questa mostra è molto importante per l'Afghanistan. Gli Emirati Arabi Uniti sono molto vicini all'Afghanistan e ci sono molti afgani che vivono qui", ha detto Rahimi. L’antiquario vive a Vienna dal 1978 e ha trasportato a proprie spese gli oggetti d'antiquariato a Dubai. "Fa parte del mio sangue e della mia professione”, ha concluso Rahimi, aiutato dai figli venuti con lui dall'Austria per salvare il padiglione afgano. (Res)