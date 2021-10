Expo 2020: ambasciatore Turchia, nostra partecipazione incarna nuova era di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione della Turchia a Expo 2020 Dubai incarna una nuova era di cooperazione e rafforzamento delle relazioni con gli Emirati Arabi Uniti. Lo ha affermato l'ambasciatore della Turchia negli Emirati Arabi Uniti, Tugay Tunce al quotidiano "Al Bayan", aggiungendo che l’evento rappresenta un'opportunità per mostrare gli elementi dell'economia forte e diversificata della Turchia, che comprende molti settori, tra cui il turismo, la gioielleria, la tecnologia e l'edilizia. Secondo l'ambasciatore turco, il volume degli scambi della Turchia con gli Emirati Arabi Uniti è di 8,5 miliardi di dollari e il numero è ancora in aumento. Il padiglione della Turchia a Expo 2020 Dubai, situato nel Distretto della Sostenibilità, è stato progettato con lo slogan "Creare il futuro dall'origine delle civiltà", per incarnare la storia dell'Anatolia, nonché per evidenziare la natura e la sostenibilità del paese. Ispirato a una delle prime manifestazioni di mega-architettura in Turchia, il padiglione mira a offrire ai visitatori un'esperienza unica, evidenziando la prospettiva della Turchia sul futuro. (Res)