Expo 2020: il primo astronauta svedese Christer Fuglesang visita l'evento

- Il padiglione svedese ospiterà Christer Fuglesang, ex astronauta oggi consigliere di soluzioni spaziali dell'azienda emiratina Sap, nell'ambito delle attività della settimana dello Spazio a Expo 2020 Dubai. Lo ha riferito il quotidiano "Al Bayan", specificando che Fuglesang è il primo astronauta svedese dell'Agenzia spaziale europea, dopo aver partecipato a due missioni dello Space shuttle e a cinque passeggiate spaziali. Il settore spaziale negli Emirati Arabi Uniti si sta rapidamente sviluppando esplorando le ultime soluzioni tecnologiche e coinvolgendo il settore privato nella sua ambizione di crescita. Sap, la principale azienda mondiale di difesa e sicurezza negli Emirati Arabi Uniti, sostiene questa ambizione attraverso la sua partecipazione con Fuglesang alla settimana dello Spazio presso il Padiglione svedese. Nell'ambito delle sue soluzioni spaziali, Sap sta sviluppando una tecnologia avanzata che aiuta gli utenti a comprendere meglio il pianeta. "Le soluzioni di integrazione dei big data e di comunicazione spaziale di Sap per il settore marittimo sono esempi di come l'azienda sta sviluppando le ultime tecnologie spaziali, portando le sue soluzioni al livello successivo e aiutandoci a comprendere più da vicino il pianeta", ha affermato Fuglesang, ritenendo che sia "il momento perfetto per gli Emirati Arabi Uniti per consolidare il proprio ruolo globale nel settore spaziale, che offre eccellenti opportunità per consentire alle aziende di contribuire a un futuro sostenibile". (Res)