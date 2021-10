Libia: ministro Esteri algerino Lamamra, necessario completare ritiro forze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha sottolineato la necessità di completare il percorso di sicurezza militare in Libia con il ritiro di tutte le forze, mercenari e combattenti stranieri. Il capo della diplomazia algerina ha espresso soddisfazione per la stabilità parziale raggiunta in Libia a livello di sicurezza grazie alla firma dell'accordo di cessate il fuoco nel novembre 2020, nel suo intervento nei lavori della Conferenza a sostegno dell'Iniziativa di stabilità della Libia. Secondo il sito web "Algerie maintenant", i prossimi passi in Libia, come ad esempio l’attuazione dell’accordo per il ritiro della presenza militare dalla Libia, dovrebbe avvenire in consultazione con i partner internazionali interessati e i Paesi vicini. (Ala)