Algeria: ministro Esteri discute con vice segretario Usa di Libia e Sahara occidentale

- Il ministro degli Affari esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha intrattenuto ieri un colloquio con il vice segretario di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente, Yael Lambert. Lo ha reso noto lo stesso Lamamra tramite un messaggio sul suo account Twitter: "A margine della conferenza sulla Libia, ho avuto uno scambio di opinioni con la vice segretario di Stato americano per gli affari del Vicino Oriente, la signora Yael Lambert, sugli ultimi sviluppi in Libia, Mali e Sahara occidentale, rinnovando il nostro impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza nella regione". (Ala)