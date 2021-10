Libia: ministro Esteri egiziano Shoukry discute con vicepresidenti libici della stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha discusso ieri con i due vicepresidenti del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi (rappresentante dell’ovest) e Mussa al Kuni (sud), delle modalità per stabilizzare la Libia "in modo da soddisfare le aspirazioni del fraterno popolo libico per lo sviluppo e la prosperità". Lo ha riferito il quotidiano “Shorouk”, affermando che ciò è avvenuto a margine della Conferenza per sostenere la stabilità della Libia, tenuta ieri nella capitale libica, Tripoli. (Cae)