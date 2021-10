Sahara occidentale: viceministro degli Esteri russo riceve delegazione del Polisario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dalla riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere e ratificare una nuova risoluzione sul Sahara Occidentale, Mosca ha ricevuto mercoledì 20 ottobre una delegazione del Fronte Polisario. In un comunicato del ministero degli Esteri russo si afferma che l'inviato del presidente russo in Medio Oriente e Africa, il viceministro degli Esteri Mikhail Bogdanov, ha ricevuto una delegazione del Polisario per discutere "le prospettive di soluzione del conflitto, le procedure e le circostanze della prevista approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza della proroga della missione Minurso nel Sahara". Secondo il sito web d’informazione “Afrigate”, le relazioni russo-marocchine stanno attraversando una fase di stallo, che ha portato il Marocco a sospendere i voli diretti tra i due Paesi. La scorsa settimana, peraltro, l'ambasciatore russo a Rabat ha lasciato il Regno nordafricano, in assenza di un chiarimento ufficiale da entrambi i Paesi. (Rum)