Mauritania: firmato un accordo per posticipare il pagamento di parte del debito saudita

- La Mauritania e il Fondo saudita per lo sviluppo hanno firmato un accordo per posticipare il pagamento dei debiti di Nouakchott per oltre 30 milioni di riyal sauditi (circa 6,8 milioni di euro). Lo hanno riferito i media locali, aggiungendo che il governo mauritano ha confermato che il rinvio del pagamento dei debiti sauditi nei confronti della Mauritania rientra nel quadro della sospensione del servizio del debito annunciata per l'anno 2020 dai membri del G20 per mitigare gli effetti della pandemia di coronavirus. Il governo mauritano ha annunciato che indirizzerà le risorse derivanti da questo accordo per contribuire alla copertura delle spese che mitigherebbero gli effetti sanitari, sociali ed economici della pandemia. (Res)