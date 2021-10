Mauritania: presidente Ghazouani riceve lettera dall'omologo algerino Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani, ha ricevuto una lettera scritta dall'omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, consegnata dall'ambasciatore d’Algeria a Nouakchott, Noureddine Khandoudi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa mauritana "Ami". Il diplomatico - che si è congedato dopo aver concluso il proprio mandato - ha trasmesso al presidente Ghazouani un messaggio scritto "del fratello Abdelmadjid Tebboune e i suoi più sinceri saluti", come riferito dallo stesso Khandoudi. "L'incontro è stato anche un'occasione per discutere delle buone relazioni bilaterali tra i due Paesi fratelli e delle prospettive di sviluppo delle stesse, nonché un'occasione per salutare il presidente del Paese in occasione della fine del mio mandato in Mauritania". (Res)