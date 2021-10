Tunisia-Libia: ministro Esteri Jerandi discute con Dabaiba degli ultimi sviluppi nei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman al Jerandi, ha discusso durante un incontro nella capitale libica, Tripoli, con Abdelhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale libico, degli ultimi sviluppi e situazioni in Tunisia e Libia. I due hanno parlato anche dei modi per sviluppare le relazioni, rafforzare la cooperazione bilaterale e il coordinamento tra i due Paesi in vari campi durante il prossimo periodo. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri tunisino in un comunicato stampa, aggiungendo che Jerandi ha evidenziato, in questo contesto, "l'impegno della Tunisia nel superare tutte le difficoltà per raggiungere questo obiettivo", sottolineando "la costante disponibilità del Paese a stare con la Libia e a sostenerla per il successo del percorso politico e il raggiungimento di una stabilità permanente". (Tut)