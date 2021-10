Ravenna: Dia confisca beni per 50 mln a imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprenditore ritenuto vicino alla criminalità organizzata foggiana, scatta la confisca del patrimonio per cinquanta milioni di euro. La Direzione investigativa antimafia ha eseguito il decreto emesso dal tribunale di Bologna. Il provvedimento a seguito della condanna in appello dell’imprenditore, a quattro anni di reclusione per le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata oltre a ipotesi di reato fiscale. L’uomo è stato raggiunto inoltre da ulteriori condanne, a nove anni e mezzo, per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel patrimonio oggetto di confisca, sono compresi 74 immobili, sei auto d’epoca, conti corrente anche a San Marino. (Ren)