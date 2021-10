Roma: Ville Casamonica diventano alloggi carabinieri, Prefettura "forte segnale di legalità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ville dei Casamonica in fase di sgombero in via Caldopiano ai civici 64 e 80 di Roma, diventeranno alloggi per i carabinieri in servizio. Si tratta di ville e terreni confiscati a Gelsomina Di Silvio detta Silvana, ex convivente di Ferruccio Casamonica, e ai suoi 3 figli. Lo sgombero in corso da questa mattina nella periferia sud della Capitale, è stato pianificato nei giorni scorsi in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Del comitato ha fatto parte l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (Anbsc). Tutto il patrimonio immobiliare che si sta liberando è stato già acquisito dallo Stato per essere destinato a soddisfare esigenze del Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri. Proprio i carabinieri stanno eseguendo lo sgombero al termine del quale, quindi, ne prenderanno possesso consentendo di garantire fin da subito la custodia e la sicurezza del compendio. (segue) (Rer)