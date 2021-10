Roma: Ville Casamonica diventano alloggi carabinieri, Prefettura "forte segnale di legalità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contestualità dello sgombero dell'immobile e dell'affidamento dello stesso ai militari, infatti, secondo fonti della prefettura di Roma, ha lo scopo di evitare il pericolo di una nuova occupazione dei locali da parte dei precedenti possessori ed anche per evitare episodi di vandalizzazione come accaduto in casi precedenti. "L’assegnazione all’Arma dei carabinieri -sostengono fonti prefettizie- ha un valore altamente simbolico per riaffermare la presenza dello Stato nei luoghi precedentemente occupati dalla criminalità organizzata. Il riutilizzo del bene confiscato per finalità sociali o istituzionali, infatti, non solo rappresenta la restituzione alla comunità del maltolto, ma eleva il bene stesso a presidio di legalità". (Rer)