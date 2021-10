Polonia: viceministro Esteri, espansione competenze Ue usata per fare pressione su di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell’espansione delle competenze dell’Unione europea non è nuovo ma oggi viene usato per fare una pressione senza precedenti sulla Polonia. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Szymon Szynkowski vel Sek, intervistato dall’emittente “Polskie Radio 24”. Quella del viceministro è una reazione alla risoluzione votata dal Parlamento europeo (Pe) in merito allo stato di diritto in Polonia, a sua volta una risposta alla sentenza della Corte costituzionale di Varsavia che ha sancito la supremazia della Costituzione nazionale sul diritto europeo. “Il Pe è sempre stato un’istituzione con un’inclinazione di sinistra forte”, ha detto Szynkowski. All’Europarlamento Varsavia ha dovuto fare i conti con “argomenti aggressivi, con un linguaggio ricattatorio, con la mancanza di comprensione per gli aspetti di merito del conflitto”. La questione del primato del diritto nazionale su quello comunitario è molto chiara se la si osserva attraverso un prisma giuridico”, ha detto il viceministro. (Vap)