Palermo: furto aggravato ed evasione, arrestato due volte in 8 ore

- I carabinieri della compagnia di Palermo hanno arrestato un 32enne due volte a distanza di 8 ore: una volta per furto aggravato, una seconda volta per evasione. Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso poco prima della mezzanotte di mercoledì, in un seminterrato di corso Calatafimi, con vari attrezzi da falegnameria e utensili rubati poco prima da un box. La refurtiva, che ammontava a circa 500 euro, è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario mentre il soggetto è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'udienza. Un nuovo controllo dei militari ha portato all'arresto del 32enne, trovato fuori la propria abitazione. Il gip di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. (Ren)