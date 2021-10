Grecia: stampa locale, Fincantieri interessata a partecipare a ricostruzione cantieri Elefsis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Fincantieri ha espresso interesse per l'avvio delle procedure per partecipare alla ricostruzione dei cantieri di Elefsis, in Grecia, in collaborazione con Onex. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", secondo cui la manifestazione d'interesse è stata espressa durante un incontro ieri tra il ministro per lo Sviluppo e gli investimenti greco Adonis Georgiadis, il ministro della Difesa Nikos Panagiotopoulos, il presidente e amministratore delegato di Onex, Panos Xenokostas, ed il direttore generale della divisione navi di Fincantieri, Giuseppe Giordo. Il ministro ellenico Georgiadis, dopo l'incontro, ha parlato di un "grande passo fatto oggi verso la ristrutturazione dei cantieri di Elefsis, dal momento che uno dei più grandi gruppi della cantieristica a livello globale, Fincantieri, ha ufficialmente espresso interesse a partecipare a questo sforzo in collaborazione con Onex". "Il governo greco dà il benvenuto a questa proposta. La Grecia ha bisogno dei cantieri di Elefsis anche per avere un'industria cantieristica forte", ha aggiunto il ministro. "E' un passo importante per la cooperazione imprenditoriale greco-italiana", ha commentato da parte sua Giordo, citato dal quotidiano "Kathimerini", precisando che l'obiettivo di Fincantieri è "contribuire a creare in Grecia una delle migliori industrie della cantieristica a livello mondiale". (Gra)