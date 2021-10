Spagna: Garamendi (Ceoe), ripresa prossimo anno inferiore a quella prospettata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita della Spagna del prossimo anno potrebbe essere inferiore rispetto a quella prospettata. Lo ha affermato il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, in alcune dichiarazioni alla stampa prima di partecipare ad un evento ad Avila, chiedendo che sia fatto un "buon uso" dei fondi europei del Piano per la ripresa dell'Unione europea. A questo proposito ha evidenziato che queste risorse dovrebbero essere utilizzate per la coesione territoriale, e non solo per le infrastrutture terrestri. Nonostante ciò Garamendi si è detto "ottimista" per il futuro del Paese. "Chiedo e voglio che siamo più forti in Spagna, poiché abbiamo abbastanza forza per essere più forti in Europa", ha spiegato il presidente della Ceoe. Garamendi ha inviato agli imprenditori un messaggio di "sostegno", in particolare a quelli dell'industria alberghiera e del commercio, poiché dopo le fasi più critiche della pandemia del coronavirus "sembra che le cose vadano un po' meglio". Garamendi ha avvertito che a livello globale ci sono "circostanze" che possono davvero influenzare l'industria, come, nel caso dell'energia, l'aumento del prezzo del gas, e della fornitura di materiali al settore automobilistico. (Spm)