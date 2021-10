Scozia: indipendenza ostacolata da legami economici col Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spinta indipendentista del primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, è ostacolata dal fatto che l'economia della nazione dipende sempre più da quella del Regno Unito. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", secondo gli unionisti, il piano del Partito nazionale scozzese (Snp), guidato da Sturgeon, per l'indipendenza dalla Corona britannica e l'adesione all'Ue come Stato indipendente, causerebbe "enormi danni economici" alla Scozia. In particolare, se l'iniziativa avesse successo, centinaia di migliaia di posti di lavoro andrebbero persi. Inoltre, gli oppositori dell'indipendenza della Scozia evidenziano che, nel 2019, le esportazioni della nazione verso Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord sono aumentate fino a 52 miliardi di sterline (61 miliardi di euro), pari al 60 per cento del totale. Nel frattempo, è cresciuto anche il commercio della Scozia con l'Ue, ma a un ritmo più lento, con un incremento a 16,4 miliardi di sterline (19,2 miliardi di euro), ossia il 19 per cento dell'ammontare complessivo. Il restante 21 per cento dell'export scozzese è stato diretto verso il resto del mondo. L'esponente del Partito conservatore scozzese, Liz Smith, ha commentato che l'indipendenza causerebbe alla Scozia "un enorme danno economico". Eppure, ha aggiunto Smith, "questo è esattamente lo scenario da incubo che l'Snp, con la sua ossessione indipendentista, è deciso a creare". (Rel)