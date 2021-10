Kosovo: premier Kurti, elezioni sono state prova di democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciassette comuni in Kosovo hanno eletto il loro nuovo sindaco, mentre altri 21 lo sceglieranno al secondo turno. E’ quanto affermato dalla Commissione elettorale centrale del Kosovo (Cec). Per quanto riguarda la capitale Pristina, i risultati mostrano che nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta. Al 99 per cento dei voti scrutinati il candidato in testa è Arben Vitia (Vetevendosje), con il 42,26 per cento. Perparim Rama (Lega democratica del Kosovo – Ldk) lo segue con il 29,34 per cento. Uran Ismaili (Partito democratico del Kosovo – Pdk) è arrivato terzo con il 21,61 per cento. Infine, Daut Haradinaj (Alleanza per il futuro del Kosovo – Aak) ha ottenuto il 4,82 per cento. La Lista serba (Sl) ha vinto al primo turno a Leposavic, Novoberde, Grananica, Shterpce, Partesh, Ranillug, Zvecan, Zubin Potok e Mitrovica Nord. Il Pdk ha vinto invece a Mitrovica, Ferizaj, Hani i Elezit e Skenderaj. L’Aak ha vinto a Decan e Suhareka, mentre la Ldk ha vinto a Lipjan e Peja. La Cec ha dichiarato che l’affluenza alla chiusura delle urne è stata pari al 43 per cento degli aventi diritto, ovvero a 770.117 persone. (Alt)