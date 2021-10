Giappone: Covid, Tokyo e Osaka revocano restrizioni per ristoranti e bar dal 25 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo e la prefettura di Osaka, in Giappone, revocheranno le restrizioni per il contenimento del coronavirus ai ristoranti e ai bar a partire dalla prossima settimana, per la prima volta da undici mesi. Da lunedì 25 ottobre i circa 102 mila locali della capitale certificati dal punto di vista delle misure anti-epidemiche che servono alcolici non dovranno più interrompere il servizio entro le 20 e chiudere entro le 21. I 18 mila locali non certificati, invece, dovranno smettere di servire alcolici alle 21. In modo analogo a Osaka circa 41.800 esercizi certificati non dovranno più interrompere la fornitura di bevande alcoliche entro le 20.30 e chiudere entro le 21. In entrambe le città il numero delle persone che possono sedersi allo stesso tavolo continuerà a essere limitato a quattro fino alla fine di novembre, ma potrà salire se i clienti presenteranno il certificato di vaccinazione. (segue) (Git)