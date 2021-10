Giappone: Covid, Tokyo e Osaka revocano restrizioni per ristoranti e bar dal 25 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha auspicato che la revoca delle restrizioni stimoli l’economia, accelerando la ripresa. Al tempo stesso ha assicurato che le autorità continueranno a monitorare attentamente la situazione in vista della stagione invernale e delle festività. Il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, ha spiegato che la pressione sul sistema sanitario si è ridotta e ha ringraziato gli operatori della ristorazione per la collaborazione. Le prefetture di Hyogo e Kyoto revocheranno le restrizioni sui ristoranti già da oggi. Quelle di Chiba, Kanagawa e Saitama lo faranno da lunedì, mentre Okinawa dovrebbe farlo dal primo novembre. Dopo il picco di contagi ad agosto, circa 25 mila al giorno, c’è stato un calo costante. Ieri sono stati registrati 345 nuovi casi in tutto il Paese, di cui 36 a Tokyo e 42 a Osaka. Il primo ottobre a Tokyo, Osaka e in altre 17 prefetture è stato revocato lo stato di emergenza. Circa il 68 per cento della popolazione giapponese ha completato il ciclo vaccinale. (Git)