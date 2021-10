Myanmar: arrestati di nuovo più di cento prigionieri politici liberati dalla giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 110 prigionieri politici liberati all’inizio di questa settimana sono stati nuovamente arrestati dalle autorità del Myanmar, in alcuni casi a poche ore dal loro rilascio. Lo riferisce l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), con sede a Bangkok. Secondo i dati dell’Aapp, dal colpo di stato militare del primo febbraio sono stati uccisi 1.183 civili e ne sono stati arrestati 7.031. La giunta aveva annunciato lunedì la liberazione di 4.320 oppositori – tra cui noti politici, celebrità, attori cinematografici e giornalisti – e altri 1.316 detenuti ai sensi dell’articolo 401 comma 1 del codice di procedura penale, che in caso di commissione di un altro reato dopo il rilascio prevede che sia scontato il resto della pena oltre a quella relativa al nuovo reato. “Radio Free Asia” ha confermato che sono stati riarrestati detenuti di varie carceri – Yangon, Mandalay, Meiktila e Monywa – ma non ha precisato il numero.(Fim)