Corea del Sud-Usa: rappresentante speciale per la Corea del Nord a Seul nel fine settimana

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, è atteso a Seul nel fine settimana per incontrare l’omologo della Corea del Sud, Noh Kyu-duk. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Il suo arrivo era previsto per oggi, ma è slittato di un giorno per motivi che non sono stati resi noti. Sung, dunque, dovrebbe arrivare domani e incontrare Noh domenica 24 ottobre. I colloqui verteranno sulle questioni aperte nella Penisola coreana. Dovrebbe essere discussa anche la proposta del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, di dichiarare formalmente la fine della guerra di Corea del 1950-53. Il ministro degli Esteri Chung Eui-yong, nell’audizione parlamentare dell’altro ieri, ha ribadito che la dichiarazione è un “passo essenziale” per avviare il processo di pace nella Penisola. Kim e Noh si sono già incontrati lunedì a Washington e hanno parlato anche con Takehiro Funakoshi, direttore generale degli affari asiatici del ministero degli Esteri del Giappone. (segue) (Git)