Corea del Sud-Usa: rappresentante speciale per la Corea del Nord a Seul nel fine settimana (2)

- Pyongyang, intanto, ha collaudato il 19 ottobre un nuovo missile balistico per sottomarini (Slbm). Secondo la “Korean Central News Agency” (“Kcna”), che cita l’Accademia nordcoreana per le scienze della difesa, il nuovo missile include “numerose tecnologie avanzate per il controllo della traiettoria”. L’agenzia ha precisato che il lancio del missile è stato effettuato dalla stessa piattaforma sperimentale - l’imbarcazione 8.24 Yongung – impiegata per un collaudo simile cinque anni fa. L’ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha chiesto l'imposizione di ulteriori sanzioni alla Corea del Nord, in risposta ai recenti test balistici. Il Consiglio di sicurezza Onu ha annunciato la convocazione di un incontro di emergenza per discutere possibili provvedimenti. (Git)