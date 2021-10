Bangladesh: arrestato l’uomo sospettato di aver scatenato le recenti violenze interreligiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo sospettato di aver portato in un tempio induista un Corano rubato da una moschea, dando origine alla recente ondata di violenze contro la comunità indù in Bangladesh, è stato arrestato nel distretto di Cox’s Bazar. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno, Asaduzzaman Khan. L’uomo, identificato come Iqbal Hossain, 30 anni, sarà trasferito a Comilla, dove è avvenuto il fatto. L’episodio risale al 13 ottobre, durante la festa di Durga Puja, celebrata dalla comunità induista, che costituisce l’8,5 per cento circa della popolazione, per il 90 per cento islamica. Dopo la notizia circolata sui social media della “profanazione” del libro sacro dell’Islam, manifestanti musulmani hanno preso di mira i luoghi di culto induisti. Da Comilla gli attacchi si sono diffusi anche in altre aree del Paese, soprattutto del Sud, in particolare a Chandpur, Bandarban, Noakhali. Il governo ha schierato forze di sicurezza in 22 distretti. Più di 80 templi e strutture votive improvvisate per la festività hanno subito atti di vandalismo, decine di persone sono state ferite. Finora risultano sei morti, di cui quattro uccisi negli scontri con le forze dell’ordine. Sono stati effettuati 450 arresti, secondo i dati della polizia. (segue) (Inn)