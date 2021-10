Taiwan: Biden, Usa impegnati a difendere l’isola in caso di attacco della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan in caso di attacco. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un’intervista alla “Cnn”. Alla domanda di Anderson Cooper su un intervento statunitense in difesa di Taiwan nel caso in cui la Cina attaccasse l’isola autogovernata, il leader della Casa Bianca ha risposto: “Sì, abbiamo un impegno a farlo”. Il presidente ha risposto anche a una domanda su come Washington intenda stare al passo dal punto di vista militare con Pechino, che ha recentemente testato missili ipersonici. “La Cina, la Russia e il resto del mondo sanno che abbiamo l’esercito più potente nella storia del mondo”, ha detto. Secondo Biden, ciò di cui preoccuparsi “è se si impegneranno o meno in attività che li metteranno in una posizione in cui potrebbero commettere un grave errore”. “Ho trascorso più tempo con Xi Jinping di qualsiasi altro leader mondiale”, ha proseguito il presidente statunitense, negando di volere iniziare una nuova Guerra Fredda con la Cina. “Voglio solo far capire alla Cina che non faremo un passo indietro. Non cambieremo nessuna delle nostre opinioni”, ha detto.(Nys)