Difesa: Corea del Sud, esercitazione interforze Hoguk dal 25 ottobre al 5 novembre

- Lunedì 25 ottobre in Corea del Sud prenderà il via l’esercitazione militare Hoguk. Lo ha annunciato lo Stato maggiore della Difesa. Le manovre si svolgeranno fino al 5 novembre in varie aree del Paese e coinvolgeranno l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica con l’obiettivo di migliorare la cooperazione interforze. L’esercitazione si tiene con cadenza annuale dal 1996, nel secondo semestre dell’anno. Questa edizione cade in un clima di particolare tensione a causa dei recenti test di missili balistici effettuati dalla Corea del Nord, l’ultimo il 19 ottobre.(Git)