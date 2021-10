India-Regno Unito: ministra Esteri britannica Truss in visita da oggi al 24 a Delhi e Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Regno Unito, Elizabeth Truss, sarà in visita ufficiale in India da oggi al 24 ottobre. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Nella giornata odierna, si legge nella nota, Truss incontrerà l’omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, col quale si confronterà sui rapporti tra i due Paesi e su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Domani, 23 ottobre, l’esponente del governo britannico lascerà Nuova Delhi per recarsi a Mumbai. L’India e il Regno Unito hanno elevato la loro relazione a partnership strategica onnicomprensiva il 4 maggio scorso, in occasione del vertice virtuale tra i rispettivi primi ministri, Narendra Modi e Boris Johnson. La visita di Truss servirà a fare il punto sulla Roadmap 2030, la tabella di marcia per lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel decennio in corso. (Inn)