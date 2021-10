Governo: ministro Brunetta, liberiamoci dei sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova coalizione a sostegno del presidente del Consiglio Mario Draghi, che scomponga le attuali forze politiche e le ricomponga intorno a tre poli europei: socialista, liberale, popolare. È la proposta di Renato Brunetta, che vede finito il centrodestra attuale a trazione sovranista. "Per troppi anni - spiega il ministro a "la Repubblica" - siamo stati il Paese dell'instabilità e della non credibilità. L'abbiamo pagata carissima. Era l'Italia della bassissima crescita, un'Italia ingiusta, diseguale, l'ultima ruota del carro: sole, pizza, amore e tuppete-ta. Un Paese dove gli investitori stranieri amavano venire in vacanza, ma da cui scappavano a gambe levate se si trattava di rischiare i propri soldi. Quindi, giunti a questo punto, di cosa abbiamo veramente bisogno? Di due cose, sopra tutte le altre: stabilità e credibilità". Le elezioni sono passate e si vede una maggioranza sfilacciata, che litiga sempre più forte. (segue) (Res)