Roma: sindaco Gualtieri, città pulita per Natale

- Ripuliremo Roma "entro Natale". Roberto Gualtieri, nuovo sindaco della capitale, si presenta prendendo un impegno con la città. L'annuncio arriva nel corso di una intervista a "la Repubblica": "Percepisco forti aspettative e un clima internazionale di crescente fiducia nell'Italia e verso Roma. C'è un'attesa positiva per quello che possiamo fare". E come ha spiegato in campagna elettorale, la priorità è ripulire la città. "Ho iniziato a lavorare dal primo minuto su questo dossier. Oggi (ieri) abbiamo incontrato i vertici di Ama e stiamo programmando la pulizia straordinaria di Roma. Pensiamo di farcela per Natale, forse prima se riusciremo a essere rapidi. Rimuoveremo i cumuli di rifiuti, spazzeremo e puliremo le strade, sfalceremo l'erba e puliremo le caditoie. Il perno sarà Ama, ma ci saranno supporti esterni". I romani bocciano da anni la qualità della vita offerta dalla capitale. "Partiremo dalla pulizia e dalla manutenzione, anche valorizzando il contributo dei romani che ci vorranno aiutare. Poi cercheremo di far subito ripartire gli uffici e sbloccare tante cose che sono ferme. Bisogna stare sul pezzo. Lavoreremo al patto per il lavoro e lo sviluppo daremo un segnale di slancio, di unità e di condivisione di obiettivi con le forze sociali e produttive. Serve un cambio di passo. Vogliamo dare la scossa, fare in modo che venga percepita dai romani". Quanto alla giunta, "non si tratta di trovare soltanto gli assessori giusti, ma un numero più ampio di figure per accelerare sulla qualità dell'azione amministrativa. Non darò i nomi a rate. Saranno di grande qualità. Dovrete avere ancora pazienza per qualche giorno, meno dei 20 che abbiamo da statuto", ha concluso Gualtieri. (Res)