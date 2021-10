Germania: i possibili candidati alla presidenza della Bundesbank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), la vicepresidente della Bundesbank Claudia Buch, il sottosegretario alle Finanze Joerg Kukies e il presidente dell'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), Marcel Fratzscher, sono i possibili candidati alla successione di Jens Weidmann alla guida della banca centrale della Germania. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che Weidmann ha annunciato il 20 ottobre scorso le dimissioni da presidente della Bundesbank, incarico che esercita dal 2011, alla fine dell'anno. Già professoressa di Finanza all'Università di Bonn, Schnabel è dal 2020 membro del Comitato esecutivo della Bce. Specializzata in politica monetaria, l'economista è stata nel Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr). Si tratta del gruppo di economisti tedeschi noto come i “Cinque saggi”, che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Come nota “Handelsblatt”, Schnabel non può essere definita né “un falco” né “una colomba” in politica monetaria, ma da quando è all'Eurotower ha “di fatto” assunto un ruolo del presidente della Bundesbank: “spiegare all'opinione pubblica tedesca” le decisioni della Bce. (segue) (Geb)