Germania: i possibili candidati alla presidenza della Bundesbank (2)

- A sua volta, Buch ha fama di “scienziata” a cui “sta a cuore dimostrare che gli studi empirici e la precisa valutazione dei dati possono contribuire all'oggettivazione e al miglioramento delle decisioni” di politica monetaria. Esponente del Parttito socialedemocratico tedesco (SpD), Kukies potrebbe essere favorito dalla probabile nomina a cancelliere di Olaf Scholz, che milita nella stessa formazione ed è stato suo superiore come ministro delle Finanze dal 2018. A favore di Kukies gioca, inoltre, l'esperienza di codirettore della filiale tedesca della banca statunitense Goldman Sachs. Tuttavia, il sottosegretario alle Finanze non avrebbe una competenza “scientificamente eccezionale” in politica monetaria. Economista tra i più noti in Germania, anche grazie a “una presenza quasi permanente su Twitter”, Fratzscher ha diretto dal 2008 al 2013 il dipartimento per le Analisi economiche internazionali della Bce. Considerato vicino alla SpD, l'economista ha spesso difeso la Banca centrale europea dalle critiche e ha descritto come “esagerati” i timori per l'incremento dell'inflazione. (Geb)