G7: Di Maio a Londra per partecipare a ministeriale Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si trova oggi a Londra per partecipare alla seconda giornata della terza riunione dei ministri del Commercio del G7, organizzata dalla presidenza britannica. Come evidenziato dalla Farnesina in una nota, la ministeriale Commercio G7 di Londra, dopo la ministeriale Commercio G20 di Sorrento dello scorso 12 ottobre, è un ulteriore importante passo di avvicinamento alla 12ma conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nell'ottica di un rilancio del sistema commerciale multilaterale, a sostegno di una robusta ripresa dell'economia mondiale dopo lo shock causato dalla pandemia da Covid-19. (Res)