Usa: Camera accusa Bannon per aver disertato commissione inchiesta 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una risoluzione che accusa il consigliere Steve Bannon, già stratega e consigliere dell’ex presidente Donald Trump, di disprezzo verso il Congresso e lo denuncia al dipartimento di Giustizia a seguito del suo rifiuto di collaborare con l’inchiesta in corso sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio. La risoluzione è passata in gran parte lungo le linee di partito, con 229 voti favorevoli e 202 contrari. Nove repubblicani hanno votato a favore assieme ai Dem. Bannon non si è presentato per una deposizione davanti alla commissione d’inchiesta formata per far luce sui fatti dell’Epifania, quando un gruppo di sostenitori dell’ex inquilino della Casa Bianca ha assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto elettorale. L’assenza di Bannon ha aperto la strada ad accuse penali contro di lui per aver sfidato un mandato di comparizione del Congresso. "Il signor Bannon ha rifiutato di collaborare con il comitato ristretto e si nasconde invece dietro le dichiarazioni insufficienti, generali e vaghe dell'ex presidente riguardo ai privilegi che ha preteso di invocare. Rifiutiamo completamente la sua posizione”, ha affermato Bennie Thompson (democratico del Mississippi). "Il comitato ristretto non tollererà la sfida alle nostre citazioni in giudizio, quindi dobbiamo procedere a deferire il signor Bannon per oltraggio penale”, ha aggiunto.(Nys)