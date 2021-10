Covid: conclusioni Consiglio europeo, più sforzi contro esitazioni vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna intensificare gli sforzi per superare l'esitazione vaccinale. È quanto si legge bene conclusioni del Consiglio europeo relative alla pandemia di Covid. "Le campagne di vaccinazione in Europa hanno portato a progressi significativi nella lotta contro il Covid. Tuttavia, la situazione in alcuni Stati membri rimane molto grave. Al fine di aumentare ulteriormente i tassi di vaccinazione in tutta l'Unione, occorre intensificare gli sforzi per superare l'esitazione vaccinale, anche affrontando la disinformazione, in particolare sulle piattaforme dei social media. È necessario rimanere vigili riguardo all'emergere e alla diffusione di possibili nuove varianti", si legge. Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, il Consiglio europeo chiede "un ulteriore coordinamento per facilitare la libera circolazione all'interno e gli spostamenti all'interno dell'Ue e per una revisione delle due raccomandazioni del Consiglio". Inoltre incoraggia la Commissione ad accelerare i suoi lavori in materia di riconoscimento reciproco dei certificati con i Paesi terzi. (segue) (Beb)