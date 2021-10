Covid: conclusioni Consiglio europeo, più sforzi contro esitazioni vaccinali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle esperienze della crisi Covid, per i leader Ue "è necessario rafforzare la resilienza e la preparazione orizzontale dell'Ue alle crisi". Per garantire una migliore prevenzione, preparazione e risposta alle future emergenze sanitarie nell'Ue, il Consiglio europeo invita a "concludere i negoziati sul pacchetto legislativo dell'Unione sanitaria e ad assicurare che gli Stati membri siano adeguatamente coinvolti nella governance dell'emergenza sanitaria Autorità di preparazione e risposta (Hera)". Nelle conclusioni si ricorda la necessità di portare avanti "rapidamente i lavori sull'accesso ai medicinali in tutti gli Stati membri". (segue) (Beb)