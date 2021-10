Afghanistan: "Wp", Onu lancia campagna di vaccinazione contro Covid dopo accordo con talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- **Le Nazioni Unite hanno lanciato uno sforzo su larga scala per vaccinare gli afgani contro il coronavirus, dopo aver raggiunto un accordo in tal senso con i talebani. Lo hanno confermato rappresentanti delle Nazioni Unite sentiti dal quotidiano “Washington Post”. La campagna è in realtà già iniziata sabato 16 ottobre in 14 province, secondo Sabrina Sidhu, portavoce dell'Unicef, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia. L’agenzia, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ha avviato il programma iniziando a vaccinare nel sud dell'Afghanistan e questa settimana è stato lanciato lo sforzo guidato dalle Nazioni Unite per i residenti delle province restanti. Le agenzie delle Nazioni Unite e i talebani erano in trattativa nelle ultime settimane e i leader del movimento afgano ha dato il via libera alla ripresa delle campagne di immunizzazione, comprese quelle per morbillo e polio. L'Afghanistan ha ricevuto le sue prime spedizioni di dosi di vaccino a febbraio. La campagna di vaccinazione nel paese devastato dalla guerra è iniziata lentamente, complice un sistema sanitario debole, la sfiducia nel governo e la diffidenza di fronte ai vaccini.(Nys)