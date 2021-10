Usa: spari sul set di un film con Alec Baldwin, morta direttrice fotografia e ferito regista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito per colpi di armi da fuoco sparati sul set del film western “Rust” nello Stato Usa del Nuovo Messico, al quale lavorava l’attore e produttore Alec Baldwin. Lo riferisce la “Cnn”. La vittima è stata identificata come Halyna Hutchins, 42 anni, direttrice della fotografia. È stata trasportata in elicottero all’University of New Mexico Hospital, dove è stato dichiarato il decesso. Il ferito è il regista Joel Souza, 48 anni, ricoverato al Christus St. Vincent’s Regional Medical Center. L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha riferito che era previsto l’uso di un’arma da fuoco e che l’arma è stata scaricata da Baldwin. Sull’accaduto sono in corso indagini. (Nys)