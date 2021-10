Libia: Le Drian, conferenza Parigi per sostenere piano ritiro forze straniere dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una conferenza internazionale a Parigi, prevista per il 12 novembre, sosterrà un piano sul ritiro delle forze militari straniere e dei mercenari dalla Libia. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, alla Conferenza per la stabilizzazione della Libia, organizzata a Tripoli. "La conferenza di Parigi, che sarà allestita in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e sarà copresieduta da Francia, Italia e Germania, darà l'ultimo slancio internazionale, necessario per sostenere le elezioni di fine anno e contribuire a condizioni favorevoli per lo svolgimento delle elezioni e il rispetto dei risultati”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese. “Nella conferenza, sarà sostenuto il piano libico per il ritiro delle truppe e dei mercenari stranieri, nonché la sua attuazione per porre fine all'intervento straniero”, ha aggiunto.(Lit)