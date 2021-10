Iran: inviato Usa domani a Parigi per colloqui rilancio accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per l’Iran, Rob Malley, è atteso domani a Parigi per colloqui con Francia, Germania e Regno Unito (il cosiddetto gruppo E3) sul rilancio dell’accordo nucleare iraniano. "Dopo essersi consultato con i partner nella regione, l'inviato statunitense per l'Iran Rob Malley incontrerà i suoi omologhi dell'E3 venerdì a Parigi", al ritorno da un viaggio in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ha affermato un portavoce del dipartimento di Stato Usa ai media internazionali. A questo incontro parteciperà anche un rappresentante del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), ha affermato una fonte diplomatica francese. Lo scorso 19 ottobre, il capo dell'Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, ha espresso preoccupazione per non aver ancora incontrato alti dirigenti iraniani, contrariamente a quanto previsto dall'accordo del 12 settembre con Teheran. L’Aiea aveva negoziato con l'Iran un nuovo compromesso sul monitoraggio del programma nucleare iraniano, suscitando la speranza di un'imminente ripresa dei colloqui a Vienna per rilanciare il Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) concluso nel 2015, sospesi a giugno a seguito dell'elezione a giugno del nuovo presidente iraniano, Ebrahim Raisi.(Nys)